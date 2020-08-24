Masterchef elenen isim 23 Ağustos 2020 , MasterChef kim elendi? MasterChef eleme turunda kim elendi? MasterChef Türkite 2020 yarışmasında 22 Ağustos günü mavi ve kırmızı takımlar karşı karşıya geldi. Takım oyununu maviler kazandı, kırmızı takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. Peki, dokunulmazlığı kim kaybetti? Eleme potasına kimler gitti? Masterchef Celal kimdir? Masterchef Esra kimdir? Masterchef Sedar kimdir?

MasterChef'te bugün bir isim programa veda edecek. Kırmızı takımın yarıştığı programda, 3 tur düzenlendi. Bazı isimler elenmekten kurtulurken geriye kalan 3 isim ise yeniden mücadele etmeye devam etti.

3 kişinin bir tur daha mücadele edeceği ve en güzel tabağı sunmaya çalışacağı program sonunda bir isim elenecek.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Celal Sarıgül, Esra Tokelli ve Sedat Tuncer arasında gerçekleşen son eleme turu sonrası elenen isim belli oluyor.

MASTERCHEF CELAL KİMDİR?

Celal Sarıgül, 26 yaşında. Aşçı. Kıbrıs'ta Mutfak Sanatları okuyan Celal Sarıgül, yarışmaya da Kıbrıs'tan katılıyor. Oteller ve restoranlarda altı senedir aşçılık yaptığını söyledi. MasterChef'in hayali olduğunu ve buraya kalıcı olmak için geldiğini de söyledi.

MASTERCHEF CELAL MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef, yarışmacının hızını görmek için Danilo şefi müşteri olduğunu ve sipariş verdiğini söyleyerek bir mizansen ortaya koydular. İzleyenleri güldüren bu anlar, Celal Sarıgül için tam bir MasterChef sınavı oldu. Celal Sarıgül, restoranlarda baskı altında çalıştığını ve bu olayın kendisini daha çok motive ettiğini belirtti.

Celal Sarıgül, Cafe De Paris Soslu Bonfile yaparak çıktığı MasterChef 2020 ilk turunda üç şeften de evet oyu almayı başardı ve ikinci tura çıktı.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.

MASTERCHEF CELAL INSTAGRAM HESABI

"@celalsarigul_masterchef"

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Esra Tokelli, 41 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çok iddialı olduğunu belirten Esra Tokelli, üzerinde MasterChef Esra Tokelli yazılı önlüğünü almak istediğini söyledi. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.

MASTERCHEF ESRA MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

Esra Tokelli, ilk turda saray mutfağından Darüzziyafe Köftesi yapmış ve bu yemekle şeflerden üç evet alan Esra Tokelli, ilk turu geçmişti.

Esra Tokelli, üçlü düelloda Deniz Mutlu ve Veysel Yaşar ile karşılaştı. Yarışmacılardan Fransız mutfağına ait bir tost olan Croque Madame ya da Croque Mösyö yapmaları istendi. 20 dakikalık süre içinde hazırlanan bu yemeği en iyi hazırlayan isim Esra Tokelli oldu.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.

MASTERCHEF ESRA INSTAGRAM HESABI

"@esratokelli"

MASTERCHEF ELEME TURUNDA KİM ELENDİ? MASTERCHEF ELENEN İSİM 23 AĞUSTOS 2020

Celal Sarıgül, Esra Tokelli ve Sedat Tuncer arasında geçen son eleme turunda, ciğer sarma yemeği yapıldı. Ciğer sarma tarifinde en başarısız isimi değerlendirirken şefler farklı şekillerde tabakları değerlendirdi.

Bir tabağın kızarma problemi, birinde tuz eksikliği ve bir diğerinde baharat eksikliği olduğunu ifade eden Danilo, Mehmet ve Somer Şef sona kalan isimler arasından en başarılı tabağın Celal'e ait olduğunu ifade etti. Masterchef Celal 1 hafta daha programda kalmaya hak kazandı.

Bu bölümde ana kadroya veda edecek ilk isim belli oldu. Bu isim Sedat Tuncer oldu.

MASTERCHEF SEDAT TUNCER YARIŞMAYA VEDA ETTİ. MASTERCHEF SEDAT KİMDİR?

Sedat Tuncer, 32 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Kastamonulu olan yarışmacı, özel bir catering firmasında aşçılık yapıyor. 13 yıldır yaptığı aşçılık mesleğini çok sevdiğini söyleyen Sedat Tuncer, MasterChef'te olmak istediğini çünkü bunun hayali olduğunu belirtti. Anadolu mutfağı, Osmanlı mutfağı ile birlikte Uzak Doğu mutfağı bilgisi olduğunu açıkladı.