Masterchef eleme turu 1. kısım bitti! Patlıcanlı yemekler neler? Kaç çeşit patlıcanlı yemek vardır? Masterchef eleme gecesi gelişmeleri
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Masterchef eleme turu 1. kısım bitti! Patlıcanlı yemekler neler? Kaç çeşit patlıcanlı yemek vardır? Masterchef eleme gecesi gelişmeleri

Masterchef'in eleme turunda 6 yarışmacı karşı karşıya geldi. İlk turda patlıcanlı yemekler yapan yarışmacılardan 3 tanesi eleme potasından kendini kurtaracak. Patlıcanlı yemekler neler? Patlıcan ile yapılan yemekler neler?

Masterchef eleme turu 1. kısım bitti! Patlıcanlı yemekler neler? Kaç çeşit patlıcanlı yemek vardır? Masterchef eleme gecesi gelişmeleri
13.09.2020 22:14 | Son Güncelleme: 13.09.2020 22:22

Masterchef eleme gecesinde 6 isim yarışıyor. Mavi takımdan 4 isim, kırmızı takımdan ise 2 ismin karşılaştığı eleme turunda elenen isim kim olacak?

KAÇ ÇEŞİT PATLICANLI YEMEK VARDIR?

Masterchef ekranlarında bu akşam ilk olarak patlıcan ile bir yemek yapılması istendi. 70'den fazla patlıcanlı yemek seçeneği bulunan yarışmacılar ilk olarak hangi tabakları sunacak merakla bekleniyor.

PATLICANLI YEMEKLER | PATLICAN İLE YAPILAN YEMEKLER NELER?

Fırında patlıcan yemeği

Kıymalı patlıcan yemeği

İmambayıldı

Közlenmiş patlıcan salatası

Zeytinyağlı Kuru Patlıcan Dolması

Masterchef eleme turu 1. kısım bitti! Patlıcanlı yemekler neler? Kaç çeşit patlıcanlı yemek vardır? Masterchef eleme gecesi gelişmeleri

Fırında Kaşarlı Patlıcan

Zeytinyağlı Patlıcan Yemeği

Patlıcan Tabanlı Pizza

Patlıcan Kuleleri

Domates Soslu Izgara Patlıcan

Patlıcan Mücveri

MASTERCHEF ELEME GECESİ GELİŞMELERİ

Masterchef'in eleme gecesinde ilk turu geçen isimler ilk tabaklarını şeflere sundu.

Ebru'nun tabağını deneyerek başlayan şefler, 3 kişiyi elenme potasından kurtaracak. 3 kişi başka yemek tarifi ile elenmekten kurtulmaya çalışacak.

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