Masterchef eleme turu 1. kısım bitti! Patlıcanlı yemekler neler? Kaç çeşit patlıcanlı yemek vardır? Masterchef eleme gecesi gelişmeleri
Masterchef'in eleme turunda 6 yarışmacı karşı karşıya geldi. İlk turda patlıcanlı yemekler yapan yarışmacılardan 3 tanesi eleme potasından kendini kurtaracak. Patlıcanlı yemekler neler? Patlıcan ile yapılan yemekler neler?
Masterchef eleme gecesinde 6 isim yarışıyor. Mavi takımdan 4 isim, kırmızı takımdan ise 2 ismin karşılaştığı eleme turunda elenen isim kim olacak?
KAÇ ÇEŞİT PATLICANLI YEMEK VARDIR?
Masterchef ekranlarında bu akşam ilk olarak patlıcan ile bir yemek yapılması istendi. 70'den fazla patlıcanlı yemek seçeneği bulunan yarışmacılar ilk olarak hangi tabakları sunacak merakla bekleniyor.
PATLICANLI YEMEKLER | PATLICAN İLE YAPILAN YEMEKLER NELER?
Fırında patlıcan yemeği
Kıymalı patlıcan yemeği
İmambayıldı
Közlenmiş patlıcan salatası
Zeytinyağlı Kuru Patlıcan Dolması
Fırında Kaşarlı Patlıcan
Zeytinyağlı Patlıcan Yemeği
Patlıcan Tabanlı Pizza
Patlıcan Kuleleri
Domates Soslu Izgara Patlıcan
Patlıcan Mücveri
MASTERCHEF ELEME GECESİ GELİŞMELERİ
Masterchef'in eleme gecesinde ilk turu geçen isimler ilk tabaklarını şeflere sundu.
Ebru'nun tabağını deneyerek başlayan şefler, 3 kişiyi elenme potasından kurtaracak. 3 kişi başka yemek tarifi ile elenmekten kurtulmaya çalışacak.