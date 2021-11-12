Masterchef eleme potasında kimler var? 11 Kasım haftanın 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu?
Masterchef'te 11 Kasım günü kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Mert'in tabağı seçildi. Peki, Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? 11 Kasım Masterchef potadaki 5. ve 6. isimler kim? Masterchef eleme potasında kimler var? 11 Kasım haftanın 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? İşte tüm bilgiler...
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Henüz oylamaya geçilmedi. Mersin dış oyununu kazanan takım haftanın da kazananı olacak.
Yemekler ve oylamalar şu şekilde:
- - Yüksük Çorbası kazanan takım : Mavi takım (6-2)
- - Vardabit Parçası kazanan takım : Mavi takım (5-3)
- - Batırık kazanan takım : Kırmızı takım (7-1)
- - Etli Gölevez kazanan takım : Kırmızı takım (5-3)
- - Mamül kazanan takım : (7-1)
SONUÇ : MAVİ TAKIM 22 - 18 KIRMIZI TAKIM
Buna göre kazanan takım Mavi takım oldu. Kırmızı takım birazdan kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.
Yapılan yarışma sonucu Burcu 3. oldu. Mert ve Sergen son 2'ye kaldı. İki isimden birisi gecenin kazananı olacak.
- 3. olan yarışmacı : Burcu
- 2. olan yarışmacı : Sergen
- 1. olan yarışmacı : Mert
Dokunulmazlığı Kazanan İsim : MERT
- 1. eleme adayı : Araz
- 2. eleme adayı : Azize
- 3. eleme adayı : Dilara
- 4. eleme adayı : Pelin
- 5. eleme adayı : Burcu
- 6. eleme adayı : Sergen