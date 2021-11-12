Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 11 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı? Tüm 6 eleme adayı, potadaki isimler kimler? Masterchef eleme potasında kimler var? 11 Kasım haftanın 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF 11 KASIM DIŞ OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Henüz oylamaya geçilmedi. Mersin dış oyununu kazanan takım haftanın da kazananı olacak.

Yemekler ve oylamalar şu şekilde:

- Yüksük Çorbası kazanan takım : Mavi takım (6-2)

- Vardabit Parçası kazanan takım : Mavi takım (5-3)

- Batırık kazanan takım : Kırmızı takım (7-1)

- Etli Gölevez kazanan takım : Kırmızı takım (5-3)

- Mamül kazanan takım : (7-1)

SONUÇ : MAVİ TAKIM 22 - 18 KIRMIZI TAKIM

Buna göre kazanan takım Mavi takım oldu. Kırmızı takım birazdan kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.

11 KASIM PERŞEMBE MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA BİREYSEL DOKUNULMAZILIĞI KİM KAZANDI?

Yapılan yarışma sonucu Burcu 3. oldu. Mert ve Sergen son 2'ye kaldı. İki isimden birisi gecenin kazananı olacak.

3. olan yarışmacı : Burcu

2. olan yarışmacı : Sergen

1. olan yarışmacı : Mert

Dokunulmazlığı Kazanan İsim : MERT