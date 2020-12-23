MasterChef eleme adayları! MasterChef 2. eleme adayı kim oldu?
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MasterChef eleme adayları! MasterChef 2. eleme adayı kim oldu?

23.12.2020 00:36 | Son Güncelleme: 23.12.2020 00:40
MasterChef eleme adayları! MasterChef 2. eleme adayı kim oldu?

1. olmak için yarışan son 4 aday kıyasıya mücadele etti. MasterChef eleme adayları! MasterChef 2. eleme adayı kim oldu?

İlk eleme adayı Emir oldu. 2. eleme adayı büyük mücadele edecek yarışmacılardan kim eleme adayı oldu? MasterChef eleme adayları! MasterChef 2. eleme adayı kim oldu?

MASTERCEF 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlk puanlar;

barbaros 47

serhat 48

Özgül 52

MASTERCHEF 2. ELEMA ADAYI

Özgül 73

Serhat 70

Barbaros 59

Bu puanlara göre Özgül günün 1.'si oldu. Eleme adayı ise Barbaros oldu.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 00:40:26. #1.15#
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