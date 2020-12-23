MasterChef eleme adayları! MasterChef 2. eleme adayı kim oldu?
23.12.2020 00:36 | Son Güncelleme: 23.12.2020 00:40
1. olmak için yarışan son 4 aday kıyasıya mücadele etti. MasterChef eleme adayları! MasterChef 2. eleme adayı kim oldu?
İlk eleme adayı Emir oldu. 2. eleme adayı büyük mücadele edecek yarışmacılardan kim eleme adayı oldu? MasterChef eleme adayları! MasterChef 2. eleme adayı kim oldu?
MASTERCEF 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
İlk puanlar;
barbaros 47
serhat 48
Özgül 52
MASTERCHEF 2. ELEMA ADAYI
Özgül 73
Serhat 70
Barbaros 59
Bu puanlara göre Özgül günün 1.'si oldu. Eleme adayı ise Barbaros oldu.