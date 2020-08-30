MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef Türkiye 6 eleme adayı hangi takımdan oldu? İlk elemeden geçen yarışmacılar kimler? MasterChef yarışmasında 6 eleme adayı bugün birbirinden lezzetli yemekler hazırladı. Kimler ilk turu geçti? 2020 MaterChef 30 Ağustos ilk turu geçen 3 isim kimler?

MasterChef dokunulmazlık oyunu ardından eleme adayı olan 6 yarışmacı belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye yarışmasında kimler eleme adayı oldu? 30 Ağustos'a özel hangi yemekler yapılacak?

İLK TURU GEÇEN 3 İSİM BELLİ OLDU

6 kişilik ekip kıyasıya mücadele etti. Bu elemeden Ayyüce, Duygu ve Emir bu turda geçmeyi başardı.

MASTERCHEF 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te büyük önem taşıyan dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Tandır çorbasında kırmızı takım kazanırken, haşhaşlı bükmede beraberlik yaşandı. İllibada sarmasında kırmızı takım yeniden öne geçti ve farkı açtı. Takım olarak yarışmayı büyük farkla kırmızı takım kazandı.