MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef Türkiye 6 eleme adayı hangi takımdan oldu? 30 Ağustos MasterChef fragmanı izle! MasterChef dokunulmazlık oyunu ardından eleme adayı olan 6 yarışmacı belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye yarışmasında kimler eleme adayı oldu? 30 Ağustos'a özel hangi yemekler yapılacak?

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef'te heyecan son bölümdeki dokunulmazlık oyunu ile devam etti. İlk iki dokunulmazlık oyunun kaybeden mavi takım mutfağa dokunulmazlığın sahibi olmak için girdi fakat kazanan kırmızı takım oldu. MASTERCHEF ELEME ADAYLARI Gülşah, Ayyüce, Duygu, Gülşah, Berk MASTERCHEF 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? MasterChef'te büyük önem taşıyan dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Tandır çorbasında kırmızı takım kazanırken, haşhaşlı bükmede beraberlik yaşandı. İllibada sarmasında kırmızı takım yeniden öne geçti ve farkı açtı. Takım olarak yarışmayı büyük farkla kırmızı takım kazandı. MASTERCHEF 30 AĞUSTOS FRAGMANI İZLE!