Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. 2. ve 3. eleme adayları kimler oldu? Masterchef eleme gecesi ne zaman?
Masterchef'te bugün haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı ve 3. eleme adayı belli oldu. Dış oyunda kırmızı takım kazanmıştı ve mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oynadı. Yapılan yarışmada Eren dokunulmazlığı kazanmıştı. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. 2. ve 3. eleme adayları kimler oldu? Masterchef eleme gecesi ne zaman?
Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 30 Aralık bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. 2. ve 3. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 3. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı? İşte bilgiler...
İlk 2 eleme adayı Burcu ve Hasan oldu. Kırmızı takımdan Burcu ve Hasan haftanın ilk 2 eleme adayı olmuştu.
Bugün aşağıdaki yemekler yapıldı:
- İstiridye Mantarlı Strudel
- Portakal Soslu Ördek Göğsü
- Creme Brulee
KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM
Oylama sonucunda Kırmızı takım 12-9 kazandı ve böylece mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.
Bugün Danilo Şef'in imza tabağı "Üçlü İşkembe" yemeği yapılacak. En iyi tabak dokunulmazlığı alacak. Dokunulmazlığı Eren kazandı. Yapılan oylamada 3. eleme adayı Tahsin oldu.
1. eleme adayı : Burcu
2. eleme adayı : Hasan
3. eleme adayı : Tahsin
Masterchef'te eleme gecesi her Pazar günü yapılıyor.
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