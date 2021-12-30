Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. 2. ve 3. eleme adayları kimler oldu? Masterchef eleme gecesi ne zaman?

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 30 Aralık bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. 2. ve 3. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 3. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF HAFTANIN İLK 2 ELEME ADAYI KİMDİR?

İlk 2 eleme adayı Burcu ve Hasan oldu. Kırmızı takımdan Burcu ve Hasan haftanın ilk 2 eleme adayı olmuştu.

MASTERCHEF 30 ARALIK DIŞ OYUN KAZANANI KİM OLDU?

Bugün aşağıdaki yemekler yapıldı:

- İstiridye Mantarlı Strudel

- Portakal Soslu Ördek Göğsü

- Creme Brulee

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Oylama sonucunda Kırmızı takım 12-9 kazandı ve böylece mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MASTERCHEF SON DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün Danilo Şef'in imza tabağı "Üçlü İşkembe" yemeği yapılacak. En iyi tabak dokunulmazlığı alacak. Dokunulmazlığı Eren kazandı. Yapılan oylamada 3. eleme adayı Tahsin oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN TÜM ELEME ADAYLARI KİMLERDİR?

1. eleme adayı : Burcu

2. eleme adayı : Hasan

3. eleme adayı : Tahsin

MASTERCHEF ELEME GECESİ NE ZAMAN?

Masterchef'te eleme gecesi her Pazar günü yapılıyor.

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