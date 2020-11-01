MasterChef eleme adayları kimler? 1 Kasım MasterChef eleme adayları listesi! Bu hafta eleme potasında kimler var?
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MasterChef eleme adayları kimler? 1 Kasım MasterChef eleme adayları listesi! Bu hafta eleme potasında kimler var?

01.11.2020 00:35 | Son Güncelleme: 01.11.2020 00:40
MasterChef eleme adayları kimler? 1 Kasım MasterChef eleme adayları listesi! Bu hafta eleme potasında kimler var?

Ekranların sevilen programı MasterChef'te eleme adayları belli oldu. Peki, MasterChef eleme potasında kimler var? 1 Kasım MasterChef eleme adayları listesi! Bu hafta eleme potasında kimler var? MasterChef eleme adayları kimler?

TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MAsterCHef'te bugün eleme heyecanı yaşanacak. Peki, MasterChef eleme adayları kimler? 1 Kasım MasterChef eleme adayları listesi! Bu hafta eleme potasında kimler var?

1 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI LİSTESİ!

1. Aday: Tanya

2. Aday: Serhat

3. Aday: Furkan

4. Aday: Barbaros

5. Aday: Uğur

6. Aday: Eray

MasterChef eleme adayları kimler? 1 Kasım MasterChef eleme adayları listesi! Bu hafta eleme potasında kimler var?

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