MasterChef eleme adayları kimler? 1 Kasım MasterChef eleme adayları listesi! Bu hafta eleme potasında kimler var?
01.11.2020 00:35 | Son Güncelleme: 01.11.2020 00:40
Ekranların sevilen programı MasterChef'te eleme adayları belli oldu. Peki, MasterChef eleme potasında kimler var? 1 Kasım MasterChef eleme adayları listesi! Bu hafta eleme potasında kimler var? MasterChef eleme adayları kimler?
TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MAsterCHef'te bugün eleme heyecanı yaşanacak. Peki, MasterChef eleme adayları kimler? 1 Kasım MasterChef eleme adayları listesi! Bu hafta eleme potasında kimler var?
1 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI LİSTESİ!
1. Aday: Tanya
2. Aday: Serhat
3. Aday: Furkan
4. Aday: Barbaros
5. Aday: Uğur
6. Aday: Eray