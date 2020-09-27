Masterchef eleme adayları kim oldu? 26 Eylül Cumartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 5. ve 6. eleme adayları kimler?
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Masterchef eleme adayları kim oldu? 26 Eylül Cumartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 5. ve 6. eleme adayları kimler?

27.09.2020 00:45 | Son Güncelleme: 27.09.2020 00:48
Masterchef eleme adayları kim oldu? 26 Eylül Cumartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 5. ve 6. eleme adayları kimler?

Masterchef yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 26 Eylül Cumartesi günü 5. ve 6. eleme adayları belli oldu. Peki Masterched dokunulmazlığı kim kazandı? Hangi isimler eleme potasına girdi? Tüm cevaplar haberimizde...

Masterchef Türkiye'de bugün yeni eleme adayları belli oldu. Buna göre 6 eleme adayı isim belli olmuş oldu. Peki Masterchef'te hangi takım dokunulmazlığı kazandı. Hangi isim dokunulmaz oldu?

26 EYLÜL CUMARTESİ MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te 26 Eylül Cumartesi 2020 dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Kırmızı takım oldu.

26 EYLÜL CUMARTESİ MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı Furkan kazandı.

MASTERCHEF'TE 5.VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Masterchef'te 5.eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan Furkan eleme adayı olarak Barbaros'un ismini verdi. Gerçekleştirilen oylama sonucunda 6. eleme adayı Celal oldu. Buna göre 6 eleme adayı da belirlenmiş oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Eleme potasına giren 6 isim aşağıdaki gibidir:

Ayyüce

Esra

Eray

Özgül

Barbaros

Celal

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