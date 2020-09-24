Masterchef eleme adayları kim oldu? 24 Eylül Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?
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Masterchef eleme adayları kim oldu? 24 Eylül Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?

24.09.2020 19:32 | Son Güncelleme: 24.09.2020 19:35
Masterchef eleme adayları kim oldu? 24 Eylül Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?

MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 24 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye bu akşam Meksika yemekleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 24 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?

24 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

ELEME ADAYLARI KİM ?

1. Özgül

2. Esra

MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR

Mavi Takım:

Kaptan: Uğur

Furkan

Serhat

Barbaros

Tanya

Duygu

Sefa

Celal

Kırmızı Takım:

Kaptan: Emir

Esra

Berker

Özgül

Ayyüce

Eray

Ebru

Walison

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