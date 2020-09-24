Masterchef eleme adayları kim oldu? 24 Eylül Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?
24.09.2020 19:32 | Son Güncelleme: 24.09.2020 19:35
MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 24 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?
MasterChef Türkiye bu akşam Meksika yemekleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 24 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?
24 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.
ELEME ADAYLARI KİM ?
1. Özgül
2. Esra
MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR
Mavi Takım:
Kaptan: Uğur
Furkan
Serhat
Barbaros
Tanya
Duygu
Sefa
Celal
Kırmızı Takım:
Kaptan: Emir
Esra
Berker
Özgül
Ayyüce
Eray
Ebru
Walison