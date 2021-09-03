MasterChef eleme adayları kim oldu? 2 Eylül 2021 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef Türkiye elenme adayları!

Masterchef Türkiye eleme adayları kimler? MasterChef Türkiye'nin ikinci haftasında takım oyununu kaybeden Mavi Takım'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim eleme adayı olarak kimin ismini verdi? Masterchef eleme adayları kimler oldu? gibi sorular araştırılmakta. Peki, MasterChef eleme adayları kim oldu? 2 Eylül 2021 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef Türkiye elenme adayları! Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye'nin 55. bölümü izleyiciler tarafından büyük heyecan ile izlendi. Danilo Zanna'nın erken ayrılığı en çok konuşulan konular arasında yer alırken. Dokunulmazlığı kimin kazandığı ve eleme adaylarının kimler olduğu konuları en çok merak edilen konular oldu. Bu bağlamda vatandaşlar en çok "MasterChef eleme adayları kim oldu? 2 Eylül 2021 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef Türkiye elenme adayları! Masterchef Türkiye dün akşam kim kazandı? Masterchef'te dün akşam potaya kimler gitti? 2 Eylül Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Eylül Dokunulmazlığı kazanan kim? Masterchef bireysel dokunulmazlığı kazanan kim? Masterchef potaya girenler kimler oldu? Masterchef potada kimler var?" soru ve konularını aratmakta. MasterChef Türkiye ile ilgili detaylar haberimizde.

MASTERCHEF TÜRKİYE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu şeflerin puanlaması sonrası kaybeden Mavi Takımı kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan "Değerlendirme" konsepti altında karışık olan ürünlerden farklı lezzetler ortaya çıkarmalarını istedi. Yapılan oylama sonrası Dokunulmazlığı kazanan isim Milhan oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan Milhan, adaletli bir seçim olması için kaybeden tabakların yazılması gerektiğini belirterek Hasan'ın ismini söyledi ve Hasan potaya giden üçüncü yarışmacı oldu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Mavi takım yaptığı oylama sonrası dördüncü eleme adayı belli oldu. Yapılan oylamada 6 oyla en çok oyu alan Dilara, dördüncü elenme adayı oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDAKİ İSİMLER