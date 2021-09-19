MasterChef eleme adayları kim oldu? 18 Eylül 2021 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef Türkiye elenme adayları! - Haberler
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MasterChef eleme adayları kim oldu? 18 Eylül 2021 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef Türkiye elenme adayları!

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MasterChef eleme adayları kim oldu? 18 Eylül 2021 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef Türkiye elenme adayları!

Masterchef son eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye'de Takım oyununu kaybeden Mavi Takımda beşinci ve altıncı eleme adayları belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? 18 Eylül 2021 Masterchef eleme adayları kim? Masterchef Türkiye eleme adayları kimler? MasterChef Türkiye potaya kimler gitti? MasterChef kim potada? Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef potada kimler var? Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef kim potada?

Masterchef son eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye haftanın üçüncü takım oyununu kaybeden mavi takımda elenme adayları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar internette en çok "MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? 18 Eylül 2021 Masterchef eleme adayları kim? Masterchef Türkiye eleme adayları kimler? MasterChef Türkiye potaya kim gitti? Masterchef Türkiye beşinci ve altıncı eleme adayları kimler oldu? Masterchef potadaki isimler kimler? Masterchef Türkiye potada kimler var? Masterchef kim potada?" sorularını aratmakta. MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme adaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

18 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Mavi takımdaTahsin, Azize, Ateş, Dilara, Sergen, Mert, Milhan ve Eren haftanını 3. bireysel dokunulmazlık oyunu için büyük mücadele verdi. Bu haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan isim Mert oldu. Mert haftanın beşinci eleme adayı olarak Ateş'in isimini söyledi. Mert'in kararıyla potada yer alacak 5. isim Ateş oldu. Yapılan oylama sonrası 7 oyla arkadaşlarından en fazla oyu alan Azize haftanın altıncı ve son eleme elenme adayı oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE POTADAKİ İSİMLER!

  • Tunahan
  • Burcu
  • Hasan
  • Mustafa
  • Ateş
  • Azize

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Haber: MasterChef eleme adayları kim oldu? 18 Eylül 2021 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef Türkiye elenme adayları! - Haberler
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