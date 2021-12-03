Masterchef eleme adayları kim? 2 Aralık dün kim eleme potasına gitti? Masterchef 3. dokunulmazlığı kim aldı?

Masterchef eleme adayları kim? 2 Aralık dün kim eleme potasına gitti? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Masterchef Türkiye'nin 126. bölümünde, kırmızı takım ve mavi takım haftanın son dokunulmazlık oyununu Alanya'da oynadı.TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören yarışmanın 2 Aralık'ta seyirci karşısına çıkan son bölümünde, Alanya'nın yöresel yemekleri menüsünü daha başarılı yapan mavi takım dokunulmazlık ile kendisini garanti altına alırken, kırmızı takımda eleme adayları belirlendi.

2 ARALIK MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

İki takım bu hafta son kez takım olarak oyuna çıktı. Alanya'da düzenlenen yarışta yöresel lezzetler çıkarıldı:

Gülüklü çorbası Balık mançuru Bakla pilavı Dikenli kabak taratoru Öksüz helvası

Oyun sonunda oy çokluğu ile kazanan mavi takım oldu ve kırmızı takım yaratıcılık turuna gitti. Kırmızı takım potadan kurtulmak için tezgah başına geçti. Bireysel dokunulmazlığı Dilara kazandı.

MASTERCHEF DÜN ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlk iki takım oyununda eleme adayları: Tahsin, Burcu, Araz, Hasan oldu. Dilara son olarak Görkem'i potaya gönderdi. Akşamın ikinci adayı ise Safanur oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

MasterChef'te kazanan takım ve eleme adayları perşembe gecesi netlik kazandı. Konseyde yapılan oylama sonucu MasterChef'te son eleme adayları Görkem ve Safanur oldu.

İlk iki takım oyununda eleme adayları: Tahsin, Burcu, Araz, Hasan oldu.

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