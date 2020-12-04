MasterChef eleme adayı kim oldu? 3 Aralık Cumartesi eleme potasına kim girdi? MasterChef eleme adayları kimler?

MasterChef'te heyecan her geçen hafta yükselirken MasterChef yeni bölümde eleme potasına bir sim daha eklendi Peki, 3 Kasım eleme potasına kim girdi? MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?