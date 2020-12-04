MasterChef eleme adayı kim oldu? 3 Aralık Cumartesi eleme potasına kim girdi? MasterChef eleme adayları kimler?
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MasterChef eleme adayı kim oldu? 3 Aralık Cumartesi eleme potasına kim girdi? MasterChef eleme adayları kimler?

04.12.2020 00:16 | Son Güncelleme: 04.12.2020 00:19
MasterChef eleme adayı kim oldu? 3 Aralık Cumartesi eleme potasına kim girdi? MasterChef eleme adayları kimler?

MasterChef'te heyecan her geçen hafta yükselirken MasterChef yeni bölümde eleme potasına bir sim daha eklendi Peki, 3 Kasım eleme potasına kim girdi? MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?

İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef'te eleme gecesi heyecanı yaşandı. Peki, MasterChefeleme adayı kim oldu? 3 Aralık Perşembe eleme potasına kim girdi? MasterChef eleme adayları kimler?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM?

MasterChef'te haftanın ilk eleme oyunu bugün oynandı. Takım dokunulmazlığını mavi takım aldı ve kırmızı takım kendi arasında yarıştı. Eray bireysel dokunulmazlığı kazandı. 3 Aralık eleme adayı ise Ebru oldu.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Somer Şef'in tarifini uygulayan yarışmacılardan Serhat 3. oldu. Kazanan kişi ise Eray oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

1. eleme adayı : Eray

2. eleme adayı : Ebru

3. eleme adayı: Serhat

YENİ MAVİ TAKIM KADROSU

Özgül

Barbaros

Sefa

Emir

YENİ KIRMIZI TAKIM KADROSU

Serhat

Eray

Ebru

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