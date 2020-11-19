Masterchef eleme adayı kim oldu? 19 Kasım Masterchef eleme adayları kimler? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

19 Kasım akşamı ekranlara gelen Masterchef Türkiye'de bir kişi dokunulmaz olacakken bir kişi ise eleme adayı olacak. Mehmet Şef'in imza tabağı Doğadan ile yarışacak olan yarışmacılardan kim elenecek? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Masterchef'te kim elendi? Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef 2020'de oldukça heyecanlı bir bölüm daha bu akşam TV8 izleyicileri ile buluşuyor ve dokunulmazlık oyunundaki değişiklikler heyecanı doruğa çıkarıyor! Masterchef'te haftanın düello oyunu Pazartesi gününde oynanmıştı. Salı günü ise Büyük Ödül için kıyasıya mücadele verildi! Peki, 19 Kasım 2020 tarihinde ekranlara gelen MasterChef'te neler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te bu akşam ilk aşamada avantajlı olan mavi takımın seçtiği yemekler yapıldı. Barbaros'un takım kaptanı olduğu mavi takım neler yapılacağına karar verdi. Zorlu bir mönü seçmeyen mavi takım durumu da eşitlemeye çalıştı denebilir. Bugün kazanan takım sonrası kaybedenler arasında bir yarış düzenlenecekve bir kişi potaya girecek.

Yemekleri değerlendirecek isimler ise şeflere ek olarak MasterChef 2019 yarışmacılarından Suna, Güzide ve Ekin olacak. Haftanın ilk eleme adayı kırmızı takımdan bir isim olacak.

Eleme adayı olmaya yakın isimler kırmızı takım;

Eray

Serhat

Uğur

Ayyüce

MASTERCHEF POTAYA KİM GİRDİ?

Mavi takımın kazanması sonrası kırmızı takım elenmemek için tekrar yarışıyor! Mehmet Şefin imza tabağı Doğadan ile yarışacak kırmızı takımdan bir kişi potaya girecek.

Serhat eleme adayı olması için Ayyüce'ye oy verdi.

Ayyüce, Uğur'a oy verdi.

Uğur, Ayyüce'ye oy kullandı ve son olarak Eray oy kullanıyor.

Eray ise oyunu Uğur'dan yana kullandı.

19 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Tüm tabaklarda eksiklik olması sebebiyle en beğenilen ve lezzet eksiklikleri olmasına rağmen tabağını tamamen bitiren kişi olan Eray; dokunulmazlığı kazandı.