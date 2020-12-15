MasterChef eleme adayı kim oldu? 14 Aralık Pazartesi günü MasterChef 1.'si kim oldu? En iyi tabaklar kimin?

MasterChef yarışmasında sona doğru yaklaşıldı. 14 Aralık MasterChef yarışmasında yarışmacılar ve yakınları stüdyoda yer aldı. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 14 Aralık Pazartesi günü MasterChef 1.'si kim oldu?

14 Aralık Pazartesi günü yayınlanan MasterChef yarışmasında yarışmacılar en sevdikleri yemekleri yakınları ile birlikte yaptı. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 14 Aralık Pazartesi günü MasterChef 1.'si kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Son 5 kişi kalan MasterChef yarışmasında 14 Aralık Pazartesi günü yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. 14 Aralık en iyi yemeği Barbaros yaptı. 14 Aralık MasterChef en iyi tabağı Barbaros'un tabağı oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

14 Aralık MasterChef yarışmasında eleme adayı Eray oldu. Emir ile son ikiye kalan yarışmacılardan Eray ilk eleme adayı oldu.

14 ARALIK MASTERCHEF EN İYİ TABAKLAR KİMİN?

1. Barbaros,

2. Özgül

3.Serhat

4. Emir