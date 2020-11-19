MasterChef Ekin Eylem Ulaş kimdir? Ekin Eylem Ulaş kaç yaşında, nereli?

MasterChef yarışmasında finale kadar kalmayı başaran MasterChef Ekin Eylem Ulaş kimdir? Ekin Eylem Ulaş kaç yaşında, nereli?

MasterChef yarışmasında dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve son 4'e kalmayı başaran MasterChef Ekin Eylem Ulaş kimdir? Ekin Eylem Ulaş kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF EKİN EYLEM ULAŞ KİMDİR?

MasterChef'in sevilen yarışmacısı Ekin Eylem Ulaş 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Aslen Elazığlı olan Ekin Boğa burcudur. 13 senedir aşçı son 2 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi. 2007 yılından beri aşçılık yaptığını söyleyen Ulaş, koyu bir Fenerbahçe taraftarı.