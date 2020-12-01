Masterchef Edirne tava ciğer nasıl yapılır? Edirne tava ciğer nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

TV 8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam Edirne tava ciğeri yapıldı. Ödül oyunu heyacanı yaşanan 112. bölümde yapılan Edirne Tava ciğerinin tarifi merak ediliyor. Peki Masterchef ciğer şiş nasıl yapılır? Ciğer şiş tarifi! Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

TV 8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam Edirne tava ciğeri yapıldı. Ödül oyunu heyacanı yaşanan 112. bölümde yapılan Edirne Tava ciğerinin tarifi merak ediliyor. Peki Masterchef ciğer şiş nasıl yapılır? Ciğer şiş tarifi! Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

EDİRNE TAVA CİĞERİ MALZEMELERİ NELERDİR?

Yarım kilo dana ciğer

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Bol sıvı yağ ( Kızartmak İçin)

MASTERCHEF EDİRNE TAVA CİĞERİ NASIL YAPILIR? EDİRNE TAVA CİĞERİ TARİFİ

Sinirleri temizlenmiş ciğerler yaprak şeklinde doğranır. Resimde de ekledim ister dik şekilde ister ciğeri yanlamasına koyup üzerinden yaprak şeklinde parçalar kesilir.Kesilen yapraklar süzgeç içinde bol suda durulanıp tamamen süzülür.İyice süzülen ciğerlere bir fiske tuz atılıp harmanlanır.Bu arada yağın altı yakılır. Büyük ocak gözüne konulup altı kısılır yakmadan yağ iyice kızdırılır.Ciğerler bol un iyice atılıp tel tel unlanıp silkelenip bir tabağa alınır.Ciğerlerden 1 porsiyon alınıp iyice kızan yağa atılır. Ve servis çatalı ile hızlı hızlı birbirinden ayırıp alt üst edilir. 1 dk içinde hazır hemen servis tabağına alınır.

MAVİ TAKIM

Özgül (Kaptan)Barbaros, EmirSefa

KIRMIZI TAKIM

Eray (Kaptan)Serhat, Ebru