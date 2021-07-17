Masterchef Eda Karabulut: "Pandemide, siparişleri insanların kapılarına kadar kendim götürdüm"
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Masterchef Eda Karabulut: "Pandemide, siparişleri insanların kapılarına kadar kendim götürdüm"

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

Masterchef Eda Karabulut: "Pandemide, siparişleri insanların kapılarına kadar kendim götürdüm" Masterchef Eda: "Hayatta her zaman bir B planım olmuştur" İkiz çocuk annesi MasterChef Eda'nın başarı hikayesi Masterchef Türkiye yarışmasından elendikten sonra Üsküdar'da açtığı kafede hizmet...

Masterchef Eda Karabulut: "Pandemide, siparişleri insanların kapılarına kadar kendim götürdüm"

Masterchef Eda: "Hayatta her zaman bir B planım olmuştur"

İkiz çocuk annesi MasterChef Eda'nın başarı hikayesi

İSTANBUL - Masterchef Türkiye yarışmasından elendikten sonra Üsküdar'da açtığı kafede hizmet vermeye devam eden Eda Karabulut, pandemi sürecinde yaşadığı zorlu günleri anlattı. Karabulut, "İstanbul'un birçok ilçesinden gelen tüm siparişleri müşterilere bizzat kendim götürdüm" dedi.

Katıldığı bir yemek yarışması sonrası tanınan ve yarışmadan elenmesiyle birlikte kendine ait bir iş yeri açan Eda Karabulut şu sıralar başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasından gelen müşterilerini hem ağırlıyor hem de sipariş üzerine ürün gönderiyor. Evli ve 2 çocuk annesi Karabulut, yarışmadan sonra hayali olan bir işletmeyi açma sürecini ve pandemi döneminde dükkanının kapalı kaldığı süreçte para kazanmak için ürettiği alternatif yolları anlattı.

"Pes etmeyen bir karaktere sahibim"

Yarışma sonrasındaki sürece değinen Eda Karabulut, "Yarışmadan elendikten 2 hafta sonra hayalim olan bu dükkanı kiraladım. Burası biraz eskimiş bir yapıydı. Tadilatıyla birebir kendim ilgilendim. Dükkanımı açtım fakat pandemi sürecine yakalandım. Bu süreçten elbette ben de etkilendim. Pandemi şartlarını olumluya çevirmeye çalıştım. Hayatta her zaman bir B planım vardır. Asla pes etmeyen bir karaktere sahibim" dedi.

"Siparişleri kapılarına kadar götürdüm"

Hayatta her zaman alternatif planlar oluşturduğunu belirten Karabulut, "Pandemi nedeniyle kapalı olduğumuz süreçte takipçilerimin de desteğiyle İstanbul'un birçok ilçesine paket servis yaptım. Bu teslimatları bizzat kendim ayaklarına kadar götürdüm. Normalleşme ile birlikte müşteriler 'siz bize geliyordunuz, şimdi de biz sana geliyoruz' diyerek işletmemize ziyarette bulunuyorlar. Ben işin hem mutfağı hem işletme kısmındayım. Sabahlara kadar da çalışacağımı bilsem yine de her şeyi ben hazırlıyorum. Daha çok beni tanıyan ve sosyal medyadan takip edenler müşterilerimiz oluyor. Yoldan geçtiği esnada rastgele dükkanıma gelen ve karşısında beni gördüğü zaman şaşıran insanda çok oluyor. Bu yaşananlar da elbette beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Masterchef Eda Karabulut: 'Pandemide, siparişleri insanların kapılarına kadar kendim götürdüm'
Masterchef Eda Karabulut: 'Pandemide, siparişleri insanların kapılarına kadar kendim götürdüm'
Masterchef Eda Karabulut: 'Pandemide, siparişleri insanların kapılarına kadar kendim götürdüm'
Masterchef Eda Karabulut: 'Pandemide, siparişleri insanların kapılarına kadar kendim götürdüm'
Masterchef Eda Karabulut: 'Pandemide, siparişleri insanların kapılarına kadar kendim götürdüm'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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