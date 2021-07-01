Masterchef Ece kimdir? Masterchef Ece kaç yaşında?

Masterchef yen sezonunda yarışmacılar bir üst tura çıkmak için bütün hünerlerini sergiliyor. Peki, Masterchef Ece kimdir? Masterchef Ece kaç yaşında?

Mastercheg 2021 sezonunda yeni yarışmacılar, jüri karşısında üst tur için çabalıyor. Peki, Masterchef Ece kimdir? Masterchef Ece kaç yaşında?

MASTERCHEF ECE KİM?

Yaptığı yemek ile üst tur için yarışan Ece, 3 evet ile üsttura çıkmayı kazandı. Beyaz önlüğünü jüri üyelerinin isteği üzerine annesi giydirdi. Kazandığı için duygusallaştığı gözden kaçmadı