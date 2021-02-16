MasterChef Ebru'nun küvet pozuna Somer şef bile kayıtsız kalamadı
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MasterChef Ebru'nun küvet pozuna Somer şef bile kayıtsız kalamadı

16.02.2021 23:17 | Son Güncelleme: 16.02.2021 23:28
MasterChef Ebru'nun küvet pozuna Somer şef bile kayıtsız kalamadı

MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Ebru Has, imajındaki yenilik ile dikkatleri üzerine çekti. Has'ın, küvet yanında çektiği fotoğrafa Somer Şef de kayıtsız kalamayarak, "Güzelmiş bu kim" yorumunu yaptı.

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef, programa yarışmacı olarak katılan birçok ismi kısa sürede ünlü etti. Kendine has tarzıyla adını duyuran Ebru Has da o isimlerden biri oldu.

FOTOĞRAFI GÖREN BEĞENMEDEN GEÇEMEDİ

Yarışmanın başarılı isimlerinden olan MasterChef Ebru, imajında yeniliğe gitti. Değişimi gözlerden kaçmayan has, sosyal medya hesabı Instagram'dan son halini takipçileriyle paylaştı. Has'ın küvet yanında çektiği fotoğrafı karşısında şaşkınlık yaşayan kullanıcılar, beğeni yağdırmaya başladı.

MasterChef Ebru'nun küvet pozuna Somer şef bile kayıtsız kalamadı

SOMER ŞEF YORUMSUZ BIRAKMADI

Değişimi bir anda gündem yaratan Ebru Has'a ünlü şef Somer Sivrioğlu da kayıtsız kalamadı. Sempatik jüri üyesi Sivrioğlu, Has'ın paylaşımı sonrası, "Güzelmiş bu kim?" yorumunu yaptı.

MasterChef Ebru'nun küvet pozuna Somer şef bile kayıtsız kalamadı
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