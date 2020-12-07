MasterChef Ebru kimdir? Neden elendi? Masterchef Ebru Has kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler nelerdir?

Masterchef'te bu hafta elenen isim Ebru oldu. Peki Ebru kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, gerçek ismi ne, burcu ne? Masterchef Ebru aslen nereli, evli mi, sevgilisi var mı? Hayatı ve hakkında tüm bilgiler haberimizde.

Son haftaların başarılı yarışmacısı Ebru Has Masterchef'ten elenen son isim oldu. Yaptığı yemeklerle adından söz ettiren Masterchef Ebru kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne merak ediliyor.

MASTERCHEF EBRU KİMDİR?

Ebru Has, 28 yaşında. Aşçılık yapıyor. Aynı zamanda voleybol geçmişi var. Balıkesir'den yarışmaya katıldı. Kanser tedavisi gördü ve bunu atlattı. Tüm şeflerin evet oyunu almayı başaran yarışmacı, MasterChef'te üçlü düello turuna çıkmayı başardı.

Masterchef Ebru doğum tarihi : 1992

Masterchef Ebru kaç yaşında : 28 yaşında

Masterchef Ebru mesleği ne : Aşçı

Masterchef Ebru nereli : Düzce - Akçakoca

Masterchef Ebru gerçek ismi nedir : Ebru Has

MASTERCHEF EBRU TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ

Üçlü düellolarda Ebru Has, Eylem Gür ve Emre Aykaç ile karşı karşıya geldi. Meksika'nın meşhur tatlısı Churros yapmalarını istedi. Bunun için de yarışmacılara 30 dakika verildi. Süre sonunda Eylem Gür tatlıyı hazırlayamazken Emre Aykaç tam olarak bir Churros çıkaramadı. İçlerinden Churros tatlısına en yakın tabağı hazırlayan isim Ebru Has oldu ve böylece MasterChef'te final turuna kaldı. Final turunun son gününde Ebru Has, yaratıcılık oyununda en iyi tabağı çıkaran isim oldu ve ana kadroya seçilen son yarışmacı oldu. Ebru Has yüz bin başvuran arasından son 16'ya girmeyi başardı.

MASTERCHEF EBRU NEDEN ELENDİ?

Masterchef'te eleme potasında Ebru, Eray ve Serhat vardı. Bu üç isim arasında yapılan dokunulmazlık eleme yarışmasında Serhat birinci oldu. Serhat'ın ardından Ebru ve Eray arasında şefler Eray'ın tabağını daha iyi buldu ve ilk 6'ya kalan diğer isim Eray olmuş oldu. Buna göre Ebru Masterchef'te 7. olarak elenmiş oldu.