MasterChef'e konuk olan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kimdir? Volkan Yılmaz hayatı ve biyografisi!
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MasterChef'e konuk olan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kimdir? Volkan Yılmaz hayatı ve biyografisi!

MasterChef'e konuk olan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, MasterChef'e konuk olan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kimdir? İşte, Volkan Yılmaz hayatı ve biyografisi!

MasterChef'e konuk olan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kimdir? Volkan Yılmaz hayatı ve biyografisi!
11.09.2020 18:53 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:58

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programına konuk olan MasterChef'e konuk olan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, izleyicilrin ilgi odağı oldu. Peki, MasterChef'e konuk olan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kimdir? Volkan Yılmaz hayatı ve biyografisi!

MASTERCHEF'E KONUK OLAN SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI VOLKAN YILMAZ KİMDİR?

Silivri Belediye Başkanı olan Volkan Yılmaz; 17.01.1972 yılında İstanbul Silivri'nin Kâmiloba Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece'de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini de Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde tamamlamıştır.

Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin kurucu üyesi olan Volkan Yılmaz, ayrıca Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası'nın (PÜİS) Yüksek İstişare Konseyi Üyesidir. 2008 yılında kurulan Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Nişantaşı Üniversitesi'nin mütevelli heyetindedir. Uzun yıllar profesyonel futbol oynayan Yılmaz, bir dönem de Silivrispor forması giymiştir. İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi olan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur.

25. ve 27.Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge Milletvekili adayı olan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) - Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) - Encümen Üyesi

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) - Denetim Kurulu Üyesi

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