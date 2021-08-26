Masterchef dün kim potaya girdi? 25 Ağustos Masterchef takım oyununu kim kazandı?

MasterChef 2021'de heyecan tüm hızıyla sürerken izleyiciler yarışmayı takibe aldı. Yeni bölümleri ve eski bölümleri araştıranlar detayları merak ederken Masterchef takım oyununu kim kazandı ve Masterchef dün kim potaya girdi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

MasterCHef 2021 yemek tarifleri, diyaloglar ve eleme heyecanıyla izleyicileri ekrana bağlıyor. Peki, Masterchef dün kim potaya girdi? 25 Ağustos Masterchef takım oyununu kim kazandı? İşte, detaylar…

MASTERCHEF DÜN KİM POTAYA GİRDİ?

24 Ağustos ilk takım oyununun kaybedilmesi sonrası dokunulmazlığı kazanan Hasan, ismini eleme adayı olarak belirlediği isim Tunahan oldu. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İkinci adayı belirlemek için ise oylama yapıldı. Yapılan oylama sonrası 5'er oy alan Fatma ve Tahsin ikinci elenme adaylığı en çok oy alan isimler oldu. Oylarda eşitlik olmasından sonra son kararı Mavi Takımı kaptanı olan Burcu verdi ve Tahsin ikinci elenme adayı olarak belirledi.

25 Ağustos haftanın ikinci takım oyununu kaybeden yine Mavi takım oldu. Dokunulmazlığı kazanan Hasan ikinci kendisini elenme adayı olmaktan kurtarırken, üçüncü eleme adayı olarak Burcu'nun ismini söyledi ve takım kaptanı Burcu haftanın üçüncü elenme adayı oldu.

Yapılan oylama sonrası 7'şer oy alan Görkem ve Hamza en fazla oy alan isimler oldu. Eşitlik olduğu için potaya gidecek isim için son kararı kaptan Burcu verdi. Burcu'nun kararı ile Görkem dördüncü elenme adayı oldu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Bu bağlamda MasterChef Türkiye'de potaya çıkacak 4 isim belirlenmiş oldu. Potada yer alan 4 isim Tahsin, Tunahan, Burcu ve Görkem oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE POTADAKİ İSİMLER!

• Tahsin

• Tunahan Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

• Burcu

• Görkem

25 AĞUSTOS MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef takımı oyununu dün kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye ilk hafta mücadelesinde Mavi takım dokunulmazlık oyunu oynadı. Burcu, Hasan, Hamza, Görkem, Safanur, Fatma dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Mavi Takımda şeflerin verdiği malzemeleri iyi değerlendiren ve en iyi tabağı yapan isim ikinci kez Hasan oldu. Hasan dokunulmazlık oyununu ikinci kazanarak hem kendisini eleme adayı gösterilmekten kurtardı, hem de üçüncü eleme adayını belirlemeye hak kazandı.