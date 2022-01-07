Masterchef dün kim elendi? 6 Ocak Masterchef Türkiye 2021 Tahsin mi elendi, Dilara mı elendi? Elenen isim belli oldu

Masterchef kim elendi? Tahsin mi elendi, Dilara mı elendi? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Masterchef Türkiye'de heyecan sürerken ilk oyun sonrası puanlamalar yapılıyor. Yarışmacılar bugün ilk oyunda Osman Sezener'in anlattığı tabakla yarıştı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

2021 Masterchef sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı. Yarışmanın son günlerinde dördüncü bir konuk şef katılıyor ve ilk oyunda konuk şefin verdiği tabaklar yapılıyor. 6 Ocak tarihinde şef tabağını anlatan isim Osman Sezener oldu. İlk oyun sonrasında avantajlı olan isim Tahsin oldu.

Tahsin 28

Dilara 19

Yaratıcılık tabağının ardından elenen isim Dilara oldu. Tahsin üst tura çıkmaya hak kazandı.

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