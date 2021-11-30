Masterchef Türkiye 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef Türkiye 2021 yarışmasında haftanın kırmızı ve mavi takımları belirlendi. Kaptanlık oyununda yarışmacılar kıran kırana yarıştı. İsimler Kayseri mutfağına özgü yağlamayı en iyi şekilde yapmak için mutfağa girdiler. Peki 29 Kasım'da Masterchef Türkiye 2021'de kaptanlığı kim kazandı? Masterchef dün akşam kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim oldu? Kırmızı takım kaptanı kim oldu?

8 KASIM HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?

Adaylar bu akşam Kayseri'ye özgü yağlama sınavı verdiler. En iyi pideyi yapan kişi Mavi takım kaptanı olacak.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye 2021'de yarışmacılar, 8 adet yağlama yaptı ve sonunda Mert, Hasan, Sergen ve Dilara başarılı oldu. Mavi takım kaptanlığını ise Sergen kazandı. Kırmızı takım kaptanı olarak da Eren'i seçti. Kaptanlar düellosunda Eren ve Sergen, bilgi yarışmasında bilgilerini yarıştırdılar. Ve avantajı kazanan Sergen ile mavi takım oldu.

29 KASIM MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 TAKIMLARI

Mavi Takım

Sergen - Tahsin - Hasan - Burcu - Araz

Kırmızı Takım

Eren - Mert - Dilara - Safanur - Görkem

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