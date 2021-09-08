Masterchef dün akşam kim kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışma programı MasterChef, izleyicileri ekrana bağlıyor. Dün akşam da programda heyecanlı anlar yaşandı ve kazanan kim merak edildi. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef dün akşam kim kazandı?

MasterChef her akşam olduğu gibi dün akşam da izleyicileri ekrana bağladı ve heyecanlı anlar yaşattı. Peki, MasterChef dün akşam kim kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, MqsterChef hakkında merak edilenler ve yanıtları… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

7 EYLÜL MASTERCLASS ÖDÜLÜ NEDİR?

7 Eylül Masterclass kazanana hediye çeki verilecek.

MASTERCHEF MASTERCLASS 7 EYLÜL 2021 SALI KİM KAZANDI?

Masterclass yarışı halen devam ediyor. Kazanan isim açıklanmadı. Masterclass en iyi seçilen 8 yarışmacı:

• Eren

• Şükrü

• Safanur Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

• Burcu

• İbrahim

• Azize

• Dilara

• Emre

Son 2'ye kalan yarışmacılar:

• Burcu

• Eren

KAZANAN YARIŞMACI : EREN