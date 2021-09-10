Masterchef dün akşam kim kazandı? 9 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışma programı MasterChef, izleyicileri ekrana bağlıyor. Dün akşam da programda heyecanlı anlar yaşandı ve kazanan kim merak edildi. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef dün akşam kim kazandı?

MasterChef her akşam olduğu gibi dün akşam da izleyicileri ekrana bağladı ve heyecanlı anlar yaşattı. Peki, MasterChef dün akşam kim kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, MqsterChef hakkında merak edilenler ve yanıtları…

9 EYLÜL PERŞEMBE MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda İtalyan mutfağından yemekler yapılması istendi. Jüriler birazdan yemekler için oylama yapacak.

Kazanan yemekler ve takımlar şöyle:

• Dana Carpaccio kazananı : KIRMIZI TAKIM

• Parmigiana kazananı : KIRMIZI TAKIM

• Cannelloni kazananı : MAVİ TAKIM

• Gnocchi kazananı : MAVİ TAKIM

• Orata All'acqua Pazza kazananı : KIRMIZI TAKIM

• Osso Buco kazananı : MAVİ TAKIM

• Zeppole kazananı : MAVİ TAKIM

MAVİ TAKIM 4 - 3 KIRMIZI TAKIM

Buna göre kazanan takım 4-3 lük skorla Mavi takım oluyor. Kırmızı takım birazdan bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.

9 EYLÜL PERŞEMBE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. En beğenilen tabaklar şöyle: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

En iyi 3 tabak:

• Burcu

• Dilara Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

• Emre

KAZANAN İSİM : EMRE

Dokunulmazlığı kazanan isim Emre oldu. Şimdi Emre, 3. eleme adayı söyleyecek.

Emre 3. eleme adayı olarak Mert'in ismini söyledi.

HAFTANIN 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim Emre oldu. Emre 3. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Emre 3. eleme adayı için Mert'in ismini söyledi.