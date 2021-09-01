Masterchef dün (31 Ağustos) kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de ikinci haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan isim belli oldu. İlk, iki eleme adayının takım oyununu kaybeden kırmızı takımdan çıkacağı kesinleşti. Kırmızı takım haftanın ilk bireysel dokunulmazlık için büyük mücadele verdi. Peki, Masterchef dün kim kazandı?

31 Ağustos 2021 Salı günü yayınlanan bölümde takım oyununu kaybeden Kırmızı Takım kendi içinde dokunulmazlık oyunu oynadı. Şeflerin istediği tabağa en yakın tabağı yapan isim dokunulmazlığı kazandı ve hem potaya girmekten kurtuldu, hem de potada yer almasını istediği bir arkadaşının ismini söyledi. Peki, Masterchef dün (31 Ağustos) kim kazandı? Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

DÜN (31 AĞUSTOS) DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

31 Ağustos Masterchef dokunulmazlık oyununda şeflerin verdiği "Pithivier" tarifinde yiyecekleri en iyi değerlendiren ve tabağı hazırlayan Sergen haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan isim oldu. Burcu ve Sergen'in tabakları finale kalırken, kendi tabağının seçildiğini anlamayan Sergen, şefleri ve arkadaşlarını güldürdü. Sergen, bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu kazanarak hem kendisini eleme adayı gösterilmekten kurtardı, hem de ilk eleme adayını belirlemeye hak kazandı.

Dokunulmazlık oyununu kazanan isim ilk eleme adayını belirledi. Dokunulmazlığı kazanan Sergen pota için Emre'nin ismini söyledi ve Emre bu hafta potada yer alacak ilk isim oldu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

POTADA YER ALACAK İLK İSİM: EMRE