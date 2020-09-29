MasterChef düelloyu kim kazandı? Mavi takım – Kırmızı takım pilav düellosunu kim kazandı? Pilav düellosunda kim kiminle eşleşti?

MasterChef Türkiye'de düello heyecanı yaşanıyor. Kaptanlık düellosundan sonra bugün de takım düellosu yaşanıyor. Peki, Mavi takım – Kırmızı takım pilav düellosunu kim kazandı? Pilav düellosunda kim kiminle eşleşti? Kim hangi pilavı yaptı?