MasterChef düelloyu kim kazandı? Mavi takım – Kırmızı takım pilav düellosunu kim kazandı? Pilav düellosunda kim kiminle eşleşti?
29.09.2020 19:12 | Son Güncelleme: 29.09.2020 19:24
MasterChef Türkiye'de düello heyecanı yaşanıyor. Kaptanlık düellosundan sonra bugün de takım düellosu yaşanıyor. Peki, Mavi takım – Kırmızı takım pilav düellosunu kim kazandı? Pilav düellosunda kim kiminle eşleşti? Kim hangi pilavı yaptı?
Dün akşam MasterChef'te Mavi takım kaptanı Serhat ve Kırmızı takım kaptanı Barbaros karşıya gelmiş ve düelloyu Barbaros kazanmıştı. Bugün de Mavi takım ve Kırmızı takım takım düellosunda karşı karşıya geliyor v en güzel pilav tariflerini yapmaya çalışıyorlar. Peki, MasterChef düelloyu kim kazandı? Mavi takım – Kırmızı takım pilav düellosunu kim kazandı? Pilav düellosunda kim kiminle eşleşti?
MAVİ TAKIM – KIRMIZI TAKIM PİLAV DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Mavi takım – Kırmızı takım pilav düellosu henüz sonuçlanmadı. Sonuçları öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.
PİLAV DÜELLOSUNDA KİM KİMİNLE EŞLEŞTİ?
Barbaros –Serhat
Ebru-Tanya: Sebzeli bulgur pilavı
Berker-Sefa: Hamsili pilav
Duygu-Didem: Özbek pilavı
Eray-Ayyüce:
Walison-Uğur:
Emir-Özgül:
Esra-Furkan: