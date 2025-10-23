Haberler

MasterChef döner oyununu kim kazandı, ödül kimin oldu?

MasterChef döner oyununu kim kazandı, ödül kimin oldu?
MasterChef Türkiye'de bu hafta heyecan dorukta! Yarışmacılar, ödül oyununda en iyi tavuk döneri hazırlamak için mutfakta kıyasıya mücadele ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in son bölümünde, ödül oyununu kimin kazandığı izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. Peki, döner temalı bu özel yarışmada galip gelen isim kim, ödül hangi yarışmacının oldu?

Haftanın ödül oyununda yarışmacılar, yaratıcı dokunuşlarını tavuk döner tariflerine yansıtmak için tüm becerilerini ortaya koyuyor. Jüri üyelerinin titizlikle değerlendirdiği tabakların ardından kazananın kim olduğu araştırılıyor. MasterChef Türkiye izleyicileri, "Ödül oyununu kim kazandı, ödül kime gitti?" sorusunun yanıtını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de heyecan dolu ödül oyunu sürüyor. Yarışmacılar, bu kez en lezzetli tavuk döneri hazırlayarak jüriden tam not almaya çalışıyor. Henüz ödül oyununu kazanan isim açıklanmadı. İzleyiciler, kimin birinci olacağını öğrenmek için yeni bölümü büyük bir merakla bekliyor.

MASTERCHEF ELEME POTASI

Bu hafta eleme potasında kırmızı takımdan altı güçlü isim bulunuyor. Aslı, Sümeyye, Nisa, Barış, Çağlar ve Hakan, MasterChef mutfağında kalmak için mücadele edecek. Yarışmacılar, elenmemek adına yaratıcı tabaklar çıkararak jüriyi etkilemeye çalışacak.

