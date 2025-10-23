MasterChef döner oyununu kim kazandı, ödül kimin oldu?

Haftanın ödül oyununda yarışmacılar, yaratıcı dokunuşlarını tavuk döner tariflerine yansıtmak için tüm becerilerini ortaya koyuyor. Jüri üyelerinin titizlikle değerlendirdiği tabakların ardından kazananın kim olduğu araştırılıyor. MasterChef Türkiye izleyicileri, "Ödül oyununu kim kazandı, ödül kime gitti?" sorusunun yanıtını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de heyecan dolu ödül oyunu sürüyor. Yarışmacılar, bu kez en lezzetli tavuk döneri hazırlayarak jüriden tam not almaya çalışıyor. Henüz ödül oyununu kazanan isim açıklanmadı. İzleyiciler, kimin birinci olacağını öğrenmek için yeni bölümü büyük bir merakla bekliyor.

MASTERCHEF ELEME POTASI

Bu hafta eleme potasında kırmızı takımdan altı güçlü isim bulunuyor. Aslı, Sümeyye, Nisa, Barış, Çağlar ve Hakan, MasterChef mutfağında kalmak için mücadele edecek. Yarışmacılar, elenmemek adına yaratıcı tabaklar çıkararak jüriyi etkilemeye çalışacak.