MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu 11 Eylül Perşembe?

Masterchef mutfağında haftanın son takım oyunu nefesleri kesiyor. Yeni bölümde yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanmak için tüm hünerlerini sergiliyor. Haftanın ilk iki oyununu mavi takım alırken, kırmızı takımdan Onur ve İlhan eleme potasına gönderilen üçüncü ve dördüncü isim olmuştu. Şimdi gözler, son takım oyununda ipi göğüsleyecek ekibe çevrildi.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE HEYECAN DORUKTA

MasterChef Türkiye'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım, haftanın son dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Düello formatında gerçekleşecek olan bu mücadelede gecenin konsepti ise ülkemizin sevilen börek çeşitleri oldu.

HAFTANIN SON TAKIM OYUNU BAŞLADI

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK?

Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda üçüncü dokunulmazlık oyununun galibi bu akşam belli olacak. Kazanan takım, haftanın son dokunulmazlığını alarak rahat bir nefes alacak.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİ

Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık için mutfakta yeniden tezgâh başına geçecek. Günün sonunda en başarılı tabağı çıkaran yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak ve eleme potasına girmekten kurtulacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU

Haftanın eleme adayları, bireysel dokunulmazlığın ardından yapılacak takım oylamasıyla belirlenecek. Oylamanın ardından eleme potasına giden yeni isimler açıklanacak.

TAKIMLARIN SON DURUMU

Yeni haftada belirlenen takımlar şu şekilde:

Mavi Takım:

Hakan (Takım Kaptanı), Çağatay, Sümeyye, Sezer, Gizem, Özkan, Barış, İhsan, Ayten, Cansu

Kırmızı Takım:

İrem (Takım Kaptanı), Furkan, Ayla, Mert, Eylül, Onur, Çağlar, Murat Can, İlhan, Nisa

ELENEN YARIŞMACI

Haftanın sonunda yarışmaya veda eden isim ise Sercan oldu.