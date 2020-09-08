Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? 8 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? MasterChef Türkiye bu akşam esnaf lokantası yemekleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 8 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?

MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel esnaf menüsü yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 8 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 8 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı? 8 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI? Dokunulmazlık oyunu henüz sonuçlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz. MASTERCHEF'TE BUGÜN HANGİ YEMEKLER YAPILACAK? Yarışmacılar 50 dakika içinde en güzel esnaf lokantası yemeklerin yapmaya çalışacak. İşte yapılması gereken esnaf lokantası menüsü: Ezogelin çorbası

Kuru fasulye

Pirinç pilavı

Vişne kompostosu

Etli pazı sarması

Terbiyelli kuzu kapama

Fırın sütlaç