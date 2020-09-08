Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? 8 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı? Masterchef eleme adayları kim oldu?
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Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? 8 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı? Masterchef eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye bu akşam esnaf lokantası yemekleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 8 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?

Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? 8 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı? Masterchef eleme adayları kim oldu?
08.09.2020 20:39 | Son Güncelleme: 08.09.2020 20:43

MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel esnaf menüsü yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 8 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 8 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı?

8 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu henüz sonuçlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF'TE BUGÜN HANGİ YEMEKLER YAPILACAK?

Yarışmacılar 50 dakika içinde en güzel esnaf lokantası yemeklerin yapmaya çalışacak. İşte yapılması gereken esnaf lokantası menüsü:

  • Ezogelin çorbası
  • Kuru fasulye
  • Pirinç pilavı
  • Vişne kompostosu
  • Etli pazı sarması
  • Terbiyelli kuzu kapama
  • Fırın sütlaç
Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? 8 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı? Masterchef eleme adayları kim oldu?

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