Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 7 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?
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Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 7 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?

MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri kaptanlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi kaptanlığı kazanacak. Peki, MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim? Mavi takım kaptanı kim? 7 Eylül Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı?

Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 7 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?
07.09.2020 21:05 | Son Güncelleme: 07.09.2020 23:06

MasterChef'te bugün kaptanlıkoyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak kaptanlığı almaya çalıştı. Peki, 7 Eylül Masterchef KaptanlıkOyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?

7 EYLÜL MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık oyununu en güzel menemeni yaparak Esra kazandı.

Mavi takım kaptanı: Esra

Kırmızı takım kaptanı: Arem

Mavi Takım kadrosu:

Kaptan: Esra

1. Emir:

2. Furkan

3. Berker

4. Özgül

5. Ebru

6. Ayyüce

7. Duygu

Mavi Takım kadrosu:

Kaptan: Arem

1. Serhat

2. Barbaros

3. Tanya

4. Sefa

5. Uğur

6. Celal

7. Eray

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