Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 10 Eylül Aralık Cumartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 10 Eylül Aralık Cumartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

10.12.2020 22:42 | Son Güncelleme: 10.12.2020 22:46
Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 10 Eylül Aralık Cumartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 10 Aralık Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye bu akşam lezzetli kış konsept yemekleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 10 Aralık Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Başlangıç kazanan takım: Kırmızı takım

Çorba kazanan takım:

Ara sıcak kazanan takım: Kırmızı takım

Ana yemek kazanan takım: Mavi takım

Tatlı kazanan takım: Mavi takım

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı takım kırmızı takım oldu. Mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

10 Aralık tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasında kış lezzetlerine yer verildi. Kazanan takımkırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık için Mercan resifleri hazırlayacaklar.

İlgili Haberler

MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Aralık Masterchef eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Aralık Masterchef eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 3 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 3 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 5 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 5 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan Mehmet Ersoy Mustafa Destici Ali Mahir Başarır
Magazin Cemal Hünal Aleyna Tilki Demet Özdemir Haluk Bilginer
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Fatih Terim Rıza Çalımbay Enner Valencia
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 10 Eylül Aralık Cumartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 22:46:31. #1.14#
title