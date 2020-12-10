Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 10 Eylül Aralık Cumartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 10 Aralık Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?
MasterChef Türkiye bu akşam lezzetli kış konsept yemekleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 10 Aralık Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Başlangıç kazanan takım: Kırmızı takım
Çorba kazanan takım:
Ara sıcak kazanan takım: Kırmızı takım
Ana yemek kazanan takım: Mavi takım
Tatlı kazanan takım: Mavi takım
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kırmızı takım kırmızı takım oldu. Mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
10 Aralık tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasında kış lezzetlerine yer verildi. Kazanan takımkırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık için Mercan resifleri hazırlayacaklar.