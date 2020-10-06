Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 6 Ekim Salı MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 6 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye bu akşam Mehmet Şef'in imza yemeği ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 6 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?

6 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Takım yarışmasında Kırmızı takım kazanan taraf odu ve Mavi takım yeniden bireyse dokunulmazlık oyunu oynayacak.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu Sefa kazandı. Sefa eleme adayı olarak bir arkadaşının ismini söyleyecek.

Sefa eleme adayı olarak Serhat'ın ismini söyledi. Böylece haftanın ilk Serhat eleme adayı oldu. Gecede takım içi oyama yapılacak ve diğer eleme adayı da belirlenecek.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

1. eleme adayı: Serhat

2. eleme adayı: Walison

1. eleme adayı Serhat ve ikinci eleme adayı ise Walison oldu.

MASTERCHEF YENİ TAKIMLARI

Esra ve Ebru'nun kaptanlığını yürütecekleri yeni haftada yeni takım üyeleri de belirlendi. Buna göre:

MAVİ TAKIM

Esra

Furkan

Barbaros

Emir

Uğur

Ayyüce

Özgül

Didem

KIRMIZI TAKIM

Ebru

Serhat

Tanya

Eray

Sefa

Berker

Walison