Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 30 Eylül Çarşamba MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?
30.09.2020 18:00 | Son Güncelleme: 30.09.2020 18:19
MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 30 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?
30 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu henüz sonuçlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz:
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlık oyununu henüz sonuçlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz:.
ELEME ADAYLI KİM OLDU?
Bu haftanın eleme adayları:
1. Eleme adayı: Esra
2. Eleme adayı: Duygu
3. Eleme adayı: Bugün belli olacak.
4. Eleme adayı: Bugün belli olacak.