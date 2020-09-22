Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 22 Eylül Salı MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 22 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?
22.09.2020 18:06 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:10
MasterChef Türkiye bu akşam Meksika yemekleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 22 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?
22 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyunu sonucu belli olduğunda sonucu sayfamızdan öğrenebilirsiniz.
MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR
Mavi Takım:
Kaptan: Uğur
Furkan
Serhat
Barbaros
Tanya
Duygu
Sefa
Celal
Kırmızı Takım:
Kaptan: Emir
Esra
Berker
Özgül
Ayyüce
Eray
Ebru
Walison
Kaynak: Haberler.com