Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 22 Eylül Salı MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 22 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye bu akşam Meksika yemekleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 22 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? 22 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI? Dokunulmazlık oyunu sonucu belli olduğunda sonucu sayfamızdan öğrenebilirsiniz. MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR Mavi Takım: Kaptan: Uğur Furkan Serhat Barbaros Tanya Duygu Sefa Celal Kırmızı Takım: Kaptan: Emir Esra Berker Özgül Ayyüce Eray Ebru Walison Kaynak: Haberler.com