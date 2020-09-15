Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?Masterchef eleme adayları kim oldu? 15 Eylül Salı MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 15 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye bu akşam Meksika yemekleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 15 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? 5 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI? MasterChef dokunulmazlık oyununu sonuçlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz. MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR Mavi Takım kaptanı: Furkan Kırmızı takım kapanı: Selin Mavi Takım: Fukan Emir Serhat Özgül Esra Duygu Celal Uğur Kırmızı takım: Selin Barbaros Berker Ebru Ayyüce Sefa Ebru Eray