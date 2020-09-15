Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?Masterchef eleme adayları kim oldu? 15 Eylül Salı MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 15 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?
15.09.2020 19:12 | Son Güncelleme: 15.09.2020 19:15
MasterChef Türkiye bu akşam Meksika yemekleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 15 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?
5 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef dokunulmazlık oyununu sonuçlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.
MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR
Mavi Takım kaptanı: Furkan
Kırmızı takım kapanı: Selin
Mavi Takım:
Fukan
Emir
Serhat
Özgül
Esra
Duygu
Celal
Uğur
Kırmızı takım:
Selin
Barbaros
Berker
Ebru
Ayyüce
Sefa
Ebru
Eray