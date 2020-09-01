Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? 1 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye bu akşam Meksika yemekleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 1 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?

MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel Meksika yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 1 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 1 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI? Dokunulmazlık oyununun takım aşamasında kazanan taraf Mavi takım oldu.. Bu snucun ardından Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu oynayacak ve kazanan yarışmacı bir kiişiyi eleme potasına gönderecek. MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI? Dokunulmazlık oyunu henüz sonuçlanmadı. MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? Eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrasında belli olacak. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebillirsiniz.