Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? 24 Ekim Cumartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye bu akşam Kore yemekleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 24 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Kore yemekleri neler?