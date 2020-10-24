Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? 24 Ekim Cumartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?
MasterChef Türkiye bu akşam Kore yemekleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 24 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Kore yemekleri neler?
MasterChef'te yarışmacılar bu akşam Güney Kore lezzetleri ile yarıştılar. Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada hangi takım dokunulmaz oldu? Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 24 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?
24 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Başa baş giden MasterChef Türkiye yarışmasında 24 Ekim tarihinde yayınlanan bölümde Güney Kore'ye ait lezzetler yapıldı. 24 - 21 olacak şekilde Kırmızı takım 24 Ekim dokunulmazlığını kazanan takım oldu.
24 EKİM MASTERCHEF KORE YEMEKLERİ
Tteokbokki
Chijeu-Buldak
Bibimbap
Mandu
Gyeranmari
Kimchi - lahana turşusu
24 EKİM BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
22 Ekim tarihindenEge lezzetleri ile yapılan yemekleri şeflerin beğenisine sunan yarışmacılardan Ebru bireysel dokunulmazlığı kazandı. Seçtiği isim ise Esra oldu.
24 Ekim tarihinde dokunulmazlığı alan yarışmacı, kuruyemişlerle yaptığı tarif çok beğenilen Serhat oldu.
24 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
Tanya
Berker
Emir
Sefa
Uğur