Masterchef dokunulmazlık oyunu kazananı kim? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 5 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 5 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef takımları! MasterChef Türkiye potada kimler var?

Masterchef'te haftanın düello oyunu Pazartesi gününde oynanmıştı. Salı günü ise Büyük Ödül için kıyasıya mücadele verildi! Peki, 5 Kasım 2020 tarihinde ekranlara gelen MasterChef'te neler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI KİM OLDU?

Kırmızı takımın isteğiyle yapılan İrlanda mutfağında kırmızı takım ve kaptanı Serhat şanslı oldular ve bu şansı iyi kullandılar. Dokunulmazlık kazanan isim de belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Danilo Şef'in yemeği Adana 01 ile dokunulmazlığı kazanan isim Eray oldu.

5 KASIM MASTERCHEF TAKIMLARI

Mavi takım kaptanı : Emir

Mavi takım üyeleri :

Furkan

Esra

Eray

Ayyüce

Sefa

Kırmızı takım kaptanı : Serhat

Kırmızı takım üyeleri :

Barbaros

Uğur

Özgül

Ebru

5 KASIM MASTERCHEF POTAYA GİREN İSİMLER HANGİLERİ?

Ayyüce, Furkan, Esra, Emir, Eray ve Sefa arasında geçen çekişmede kazanan belli oluyor ve bir kişi potaya giriyor!

En beğenilen tabaklar, Sefa, Eray ve Ayyüce'nin oldu.

Eray kazandı!