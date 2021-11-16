Masterchef dokunulmazlık kim kazandı? 16 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu? Mavi takım mı kazandı, kırmızı takım mı? sorularına yanıt arandı. Bu akşam, altışar kişiden oluşan Mavi takım ve Kırmızı takım, ilk dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Heyecanın dorukta olacağı oyunda kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu ve konsey oylaması ile 1. ve 2. eleme adayını seçecek. 16 Kasım Salı 114. bölümde yaşananlar ve tüm gelişmeler haberimizde.

MASTERCHEF'TE 1. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de 1. dokunulmazlık oyunu ile Mavi takım ve Kırmızı takım mücadelesi başladı. Konsepti köfteler olan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, yapacağı köfte ve rakibi için kura çekti. Kura sonrasında eşleşmeler ve yapılacak köfteler şu şekilde;

Sivas köfte: Pelin - Görkem (35 dakika)/ Kazanan Görkem - Kırmızı takım

Tekirdağ köfte: Hasan - Tahsin (40 dakika)/ Kazanan Hasan - Mavi takım

Abdigör köfte: Azize - Araz (40 dakika)/ Kazanan Araz - Kırmızı takım

Akçaabat köfte: Eren - Dilara (45 dakika)/ Kazanan Dilara - Kırmızı takım

Şiş köfte: Safanur - Sergen (45 dakika)/ Kazanan Sergen - Kırmızı takım

Tire köftesi: Burcu - Mert (45 dakika)/ Kazanan Burcu - Mavi takım

Sonrasında verilen sürede en lezzetli köfteyi yapmaya çalıştı. Süresi tamamlanan yemeklerin tadımı anında yapıldı ve şefler, sonucu hemen açıkladı. 4-2 skoru yakalayan Kırmızı takım, dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık yarışmasında tiramisular yapıldı. Kazanan ise şimdi belli oluyor. Hasan, Eren ve Pelin'in tabağı çok beğenildi. Ancak sadece bir kişi dokunulmazlık kazanacak.

EREN dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

MASTERCHEF İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık hakkına sahip olan Eren, Azize'yi eleme potasına yolladı.

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