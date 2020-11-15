MasterChef dokunulmazlığı kim kim kazandı? 14 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef dokunulmazlığı kim kim kazandı? 14 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu? Yarınki bölümde neler olacak?

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MASTERCHEF 14 KASIM POTAYA KİM GİRDİ?

14 Kasım Cumartesi günü yayınlanan MasterChef yarışmasında mavi ve kırmızı takımdan kazanan takım mavi takım oldu. Kahramanmaraş yemeklerinin ön planda olduğu yarışmada mavi takım büyük farkla kırmızı takımı yendi. Mavi takımdan Uğur bireysel dokunulmazlığı kazandı. Eleme adayı ise Eray oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kazana takım: Mavi takım

Ekşili Çorba, mavi:3 Kırmızı :6

Maraş sarı çeltik, pilavı, mavi: 6 kırmızı: 3

Marul cacığı,mavi :7kırmızı: 2

Pazı sarma mavi: 7kırmızı: 0