MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

5 Ekim tarihinde yayınlanan bölümünde takım oyununu kırmızı takım kazandı. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef mavi takım üyeleri kim?

Takım yarışını kazanan kırmızı takım oldu. Peki, mavi takımdan kim dokunulmaz oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

01 yemeği olarak adlandırılan kebap ve İtalyan sosları ile hazırlanan tabaklar hazırlayacak yarışmacılar, tüm bilgilerini kullandı. En üstüne beğendi ile servis yapılacak yemek sonucu kim dokunulmaz oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Bireysel dokunulmazlığı Eray aldı.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM ÜYELERİ KİM?

Mavi takım kaptanı : Emir

Mavi takım üyeleri :Furkan,Esra,Eray,Ayyüce,Sefa