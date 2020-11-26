MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 26 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef potaya kim gitti?
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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 26 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef potaya kim gitti?

26.11.2020 22:49 | Son Güncelleme: 26.11.2020 22:54
MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 26 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef potaya kim gitti?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 26 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 26 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef takımları! MasterChef Türkiye potada kimler var?

MasterChef 2020'de oldukça heyecanlı bir bölüm daha bu akşam TV8 izleyicileri ile buluşuyor ve dokunulmazlık oyunundaki değişiklikler heyecanı doruğa çıkarıyor! Masterchef'te haftanın düello oyunu Pazartesi gününde oynanmıştı. Salı günü ise Büyük Ödül için kıyasıya mücadele verildi! Peki, 26 Kasım 2020 tarihinde ekranlara gelen MasterChef'te neler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU

Mavi takım kaptanı: Ebru

Serhat

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Özgül

Uğur

Kırmızı takım kaptanı: Sefa

Barbaros

Eray

Emir

MASTERCHEF 26 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugün şefler 3 kategoriyi salı günü kazanan takım yani kırmızı takıma sordu ve kırmızı takım ana mönüye karar verdi. Zeytinyağlı yemeklerin yapıldığı bu bölümde zeytinyağlı soğan dolması ve zeytinyağlı portakallı çanak enginar yapıldı. İkili mücadelelerin yapıldığı yarışmada günün sonunda bir kişi dokunulmazlık sahibi olacak.

Mavi takımdan bir kişi dokunulmazlık sahibi olacak bir kişi de eleme adayı olacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi ve kırmızı takımın 2 -2 olması sebebiyle kırmızı ve mavi takımdan birer kişi daha yarıştı. Son olarak Barbaros ile Uğur'un yarıştığı son tabak olan Zeytinyağlı börülce yemeğini kazanan ise kırmızı takım oldu.

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