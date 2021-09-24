Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Eylül Masterchef hangi takım kazandı? - Haberler
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Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Eylül Masterchef hangi takım kazandı?

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Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Eylül Masterchef hangi takım kazandı?

MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı devam etmekte. Mavi ve Kırmızı takımın kıyasıya mücadelesinde hangi takımın kazandığı merak edilmekte. Takım oyunundan sonra bireysel yarışan yarışmacılar arasında dokunulmazlığı kim kazandı? Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Eylül Masterchef hangi takım kazandı?

Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık heyecanı yaşandı. İsveç Başkonsolosluğu'na konuk olan ve başkonsoloslara yemek yapan yarışmacılar kıyasıya yarıştılar. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise, bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Peki MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef 2021 eleme adayları kimler oldu? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı 23 Eylül? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, yabancı konuklarına beş faklı tarifi en iyi şekilde yaptı. Üçüncü takım oyununu gerçekleştiren iki takımdan en fazla oyu alan ise kırmızılılar oldu. Takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Yarışmacıların dokunulmazlık turundaki yaratıcılık ürünü patates oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 23 EYLÜL?

İsveç Konsolosluğu'nda düzenlenen takım oyununda menü; kuşkonmaz çorbası, vol au vent, dana yanağı, İsveç köftesi ve peche melba oldu. Menüyü en iyi yapan ve 16 - 13 oyunu kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım bireysel dokunulmazlık için yaratıcılık turunda mücadele etti. Bu turda ana ürün patates oldu. Dokunulmaz ise Eren aldı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Haber: Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Eylül Masterchef hangi takım kazandı? - Haberler
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