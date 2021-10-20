MASTERCHEF dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtı bu akşamın merak edilen soruları arasında yer alıyor. Peki, bu akşam dokunulmazlık kazanan ismin belirlediği eleme adayı kim oldu? 20 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

19 Ekim tarihinden yapılan yarışmada birbirinden farklı tatlılar yapıldı. Kazanan takım belli olurken oldukça heyecanlı dakikalar yaşandı. Ekstra bir oyun daha yapılarak belirlenen kazanan ise kırmızı takım oldu. Dokunulmazlığı kazanan isim Araz oldu. 20 Ekim'de kazanacak isim belli olacak...

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

19 Ekim tarihinde dokunulmazlığı kazanan isim Araz oldu ve potaya gitmesini istediği ismin Rabia olduğunu belirtti.

İşte, yarışmadan önemli notlar...

Kadayıflı muhallebi yapımında Burcu ile Safanur karşı karşıya geldi. Kazanan ise Burcu'nun tatlısıyla kırmızı takım kazandı.

Kreme brule yapımında Ateş ile Dilara karşı karşıya geldi. Kazanan ise Ateş'in tatlısıyla kırmızı takım oldu.

Keşkül yapımında Emre ile Rabia karşı karşıya geldi. Kazanan ise Emre'nin tatlısıyla kırmızı takım oldu.

Supangle yapımında Mert ile Aras karşı karşıya geldi. Kazanan ise Aras'ın tatlısıyla mavi takım oldu.

Creme caramel yapımında Azize ile Tahsin karşı karşıya geldi. Bu tatlıda kazanan olmadı. İki takımın da tatlıları çok kötü olarak değerlendirildi.

Fırın sütlaç yapımında Pelin ile Sergen karşı karşıya geldi. Kazanan ise Sergen'in tatlısıyla mavi takım oldu.

Trileçe yapımında Eren ile Hasan karşı karşıya geldi. Kazanan ise Hasan'ın tatlısıyla mavi takım oldu.

Bu nedenle Tahsin ile Azize bir kez daha yarıştı. Bu yarışın sonunda kazanan Azize ile kırmızı takım oldu.

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