MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. Mavi ve Kırmızı takımın kıyasıya mücadelesinde hangi takımın kazandığı merak edilmekte. Takım oyunundan sonra bireysel yarışan yarışmacılar arasında dokunulmazlığı kim kazandı? Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Son bölümde Eylül Masterchef hangi takım kazandı?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, yabancı konuklarına beş faklı tarifi en iyi şekilde yaptı. Üçüncü takım oyununu gerçekleştiren iki takımdan en fazla oyu alan ise kırmızılılar oldu. Takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Yarışmacıların dokunulmazlık turundaki yaratıcılık ürünü patates oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 23 EYLÜL?

İsveç Konsolosluğu'nda düzenlenen takım oyununda menü; kuşkonmaz çorbası, vol au vent, dana yanağı, İsveç köftesi ve peche melba oldu. Menüyü en iyi yapan ve 16 - 13 oyunu kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım bireysel dokunulmazlık için yaratıcılık turunda mücadele etti. Bu turda ana ürün patates oldu. Dokunulmaz ise Eren aldı Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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