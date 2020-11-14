MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Kasım MasterChef yarışmasında neler oldu?
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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Kasım MasterChef yarışmasında neler oldu?

14.11.2020 21:52 | Son Güncelleme: 14.11.2020 22:35
MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Kasım MasterChef yarışmasında neler oldu?

14 Kasım tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasın Kahramanmaraş lezzetleri yapılacak. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Kasım MasterChef yarışmasında neler oldu?

MasterChef Türkiye'nin bu akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Takımlarda yemeklerde ana ürün olarak kullanacakları bir malzeme verilerek en iyi tabağı çıkarmaları istendi. MasterChef dokunulmazlığıkim kazandı? 14 Kasım MasterChef yarışmasında neler oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef yarışmasını bugün yayınlanan bölümü ile heyecanlı anlar yaşattı. Perşembe akşamı yaşanan bölümde Uğur dokunulmaz olurken ilk eleme adayı Barbaros oldu. Bu akşam yayınlanan bölümde kimin dokunulmaz olduğunu öğrenmek için haberimizi takip edebilirsiniz.

Dokunulmazlığı kazana takım: Mavi takım

Ekşili Çorba, mavi:3 Kırmızı :6

Maraş sarı çeltik, pilavı, mavi: 6 kırmızı: 3

Marul cacığı,mavi :7kırmızı: 2

Pazı sarma mavi: 7kırmızı: 0

MASTERCHEF YARIŞMASINDA NELER OLDU?

14 Kasım MasterChef Türkiye yarışmasında Kahramanmaraş lezzetleri ile şeflerin karşısına çıkacak. Kahramanmaraş lezzetleri arasında dondurma, Kahramanmaraş tava ve kurabiye ile ünlüdür.

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